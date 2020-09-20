Огонь наступает: под Ростовом уже 87 спасателей тушат ландшафтный пожар

Огнеборцы пытаются не допустить его распространения. Фото: МЧС по РО

Прямо сейчас под Ростовом-на-Дону несколько десятков спасателей пытаются справиться с ландшафтным пожаром. Как сообщили в региональном Управлении МЧС России по Ростовской области, горит сухая растительность.

Сначала огонь охватил сотни квадратных метров территории, что вблизи улицы 1-ой Луговой, но затем пламя стало распространяться дальше. Сейчас пожар полыхает на площади в 2000 квадратных метров. В тушении задействованы уже 87 спасателей при поддержке 32 единиц техники.

Из-за сильного ветра огонь может перекинуться и на другие участки. Огнеборцы заливают пламя водой и засыпают грунтом.

В ведомстве напоминают, что с 19 по 21 сентября на Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Поэтому жители должны быть очень осторожны с огнем и всем, что может вызвать пламя.

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