Ростовчане больше остальных страдают бессонницей

Всего в опросили 2640 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростов-на-Дону вошел в список городов России, где люди чаще всего страдают бессонницей. Данные привели на сайте независимого исследовательского центра.

По информации социологического опроса, больше всего людей, которые страдают бессонницей, проживают в Москве и Перми. Ростов-на-Дону занял 15 строчку в рейтинге. Прямо за донской столицей идет Брянск, Уфа - опережает на одну позицию.

В исследовательском центре добавили, что всего проблемы со сном испытывают 23% жителей России. 74% из них испытывают сложности с засыпанием, 12% - жалуются на нехватку сна, а 6% наших соотечественников отметили неглубокий и прерывистый сон.

Добавим, что всего в опросили 2640 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резкое похолодание и ветер с севера: какая погода ожидает ростовчан 21 сентября

Атмосферное давление практически стабилизировалось (подробнее)