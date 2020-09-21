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Ростовчане больше остальных страдают бессонницей

Донская столицы попала в ТОП городов, жители которых не могут нормально спать
Дадаян Давид
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Всего в опросили 2640 человек.

Всего в опросили 2640 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростов-на-Дону вошел в список городов России, где люди чаще всего страдают бессонницей. Данные привели на сайте независимого исследовательского центра.

По информации социологического опроса, больше всего людей, которые страдают бессонницей, проживают в Москве и Перми. Ростов-на-Дону занял 15 строчку в рейтинге. Прямо за донской столицей идет Брянск, Уфа - опережает на одну позицию.

В исследовательском центре добавили, что всего проблемы со сном испытывают 23% жителей России. 74% из них испытывают сложности с засыпанием, 12% - жалуются на нехватку сна, а 6% наших соотечественников отметили неглубокий и прерывистый сон.

Добавим, что всего в опросили 2640 человек.

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