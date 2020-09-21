Похитившего телефон злоумышленника задержали на вокзале

В Ростове поймали похитившего +телефон злоумышленника Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

57-летний местный житель обратился к сотрудникам Ростовского линейного управления МВД России на транспорте и сообщил, что, пока он находился в здании железнодорожного вокзала, кто-то похитил у него телефон стоимостью более 12 тысяч рублей. Полицейским удалось по горячим следам задержать 44-летнего злоумышленника, при нем как раз и оказался похищенный гаджет. Подозреваемый свою вину признал и рассказал, что он просто воспользовался удобным случаем и вытащил телефон из одежды потерпевшего, а затем попытался скрыться.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове рецидивист-карманник похитил телефон у местного жителя.

Злоумышленник был ранее судим за мошенничество.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!