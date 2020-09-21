Ростовчанка Виктория Лопырева порассуждала о непрошенной обратной связи

Виктория Лопырева в Инстаграме рассказала о непрошеной обратной связи. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовская модель Виктория Лопырева в соцсети высказалась о людях, которые дают непрошенную обратную связь.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм шикарная блондинка выложила очередной сексуальный снимок, на котором запечатлена она в черном купальнике и такого же цвета рубашке рядом с небесно-голубым бассейном. Еще больший шарм ей придают элегантные кудри и густые ресницы.

Под снимком девушка написала несколько строк о том, что она думает о тех людях, которые в комментариях оставляют непрошенную обратную связь. Ее очень возмущают такие люди, но она пытается относиться к ним спокойнее и поменьше обращать внимание на таких индивидуумов.

- На мой взгляд, конечно, каждый имеет право на мнение, когда о нем просят. И право быть таким, какой он есть. Никто не в праве шеймить другого за внешность, цвет кожи, одежду и т.д. Человек выглядит так, как себя ощущает, и это сугубо личное дело каждого. Главное – это твое мироощущение и внутренняя гармония, остальное - просто шум, - написала девушка

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