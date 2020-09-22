Ростовчане предложили сделать освещение на пешеходных переходах: как это поможет

Такая мера может снизить количество ДТП с пешеходами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростова-на-Дону предложили установить над каждым пешеходным переходом хорошее освещение. По словам автора инициативы, под которой уже подписались десятки человек, это снизит смертность на дорогах города. Свое предложение Артем Ушаков опубликовал на портале "Активный ростовчанин".

По его мнению, опасные пешеходные переходы - это большая проблема для нашего города. Большинство из них никак не освещены, а лишь на некоторых можно встретить желтый мигающий светофор для привлечения внимания водителей. Кроме того, в ненастную погоду ситуация еще более усугубляется. Во время дождя или снегопада заметить человека на дороге еще сложнее.

Статистика ГИБДД говорит, что на Дону почти каждый день сбивают пешеходов. Только за этот год в области под колеса попали 365 человек, из которых 59 скончались, а остальные получили травмы.

Однако установка освещение буквально на каждом переходе может стоит огромных средств, не говоря о тратах на электроэнергию. Выходом из этой ситуации могут стать солнечные батарее, которые все чаще используются для освещения на трассах.

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