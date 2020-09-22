Василий Голубев оставил на местах своих действующих заместителей и министров

Василий Голубев сохранил должности своим заместителям и министрам. Фото: правительство РО

Василий Голубев вступил в должность и вчера, 21 сентября, подписал указ о продлении срока нахождения на ранее занимаемых должностях всем своим заместителям и действующим министрам.

- С 21 сентября с ними заключены срочные служебные контракты на 3 месяца. В течение этого срока будет проанализирована структура регионального правительства и его состав будет окончательно сформирован, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что ранее у всех заместителей главы региона и министров были подписаны трудовые договоры на период действия полномочий губернатора. Но срок действия этих договоров истёк после вступления в должность избранного губернатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инаугурация губернатора Ростовской области Василия Голубева 21 сентября 2020 года: прямая трансляция.

Инаугурация губернатора Ростовской области 21 сентября 2020 года: Василий Голубев с большим отрывом от оппонентов победил на выборах главы региона.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!