В Ростове бомж забил палкой своего знакомого

Бомж убил приятеля палкой в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице мужчина без определенного места жительства насмерть забил палкой своего знакомого.

В ходе следствия стало известно, что 14 сентября на одной из улиц Пролетарского района, будучи в пьяном угаре, поссорились два бомжа. 47-летний маргинал ударил кулаком в лицо своего 38-летнего приятеля, а затем подобрал палку и стал дальше колотить знакомого по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. А подозреваемый теперь предстанет перед судом.

- В отношении него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Кроме того, стало известно что он ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Следователи уже провели осмотр места преступления, допросили подозреваемого и выдвинули ему обвинение.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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