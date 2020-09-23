В Ростове пассажирка пострадала при столкновении двух иномарок

Пассажирка пострадала после столкновения иномарок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице женщина оказалась в больнице после столкновения двух иномарок.

Инцидент произошел вчера, 22 сентября, около шести часов вечера на проспекте Кировском. по предварительным данным, 78-летний водитель иномарки Toyota после того, как загорелся разрешающий сигнал светофора повернул налево и не пропустил автомобиль Hyundai Accent под управлением 29-летнего шофера.В результате две машины столкнулись и получили сильные механические повреждения.

Пассажирка автомобиля Toyota, супруга пожилого водителя, от сильного удара получила травмы. Она была госпитализирована приехавшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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