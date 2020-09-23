Набор медперсонала в ковидные госпитали начали в Ростове

В Ростове ищут медперсонал для ковидных госпиталей Фото: "КП" Архив

В донской столице объявили набор медицинского персонала в ковидные госпитали. Об этом сообщило в своем аккаунте в соцсети Инстаграм Управление здравоохранения Ростова-на-Дону.

Медицинские работники требуются в госпитали, развернутые на базе ЦГБ и городской больницы № 20. В эти учреждения требуются анестезиологи-реаниматологи, нефрологи, медсестры и санитары. Всем желающим пообещали достойную заработную плату: врачам - от 100 000 рублей, медицинским сестрам - от 50 000, санитарам - от 25 000 рублей.

Есть вероятность, что потребность в медицинском персонале возникла из-за роста количества инфицированных и умерших от коронавируса в области. Еще два дня назад в регионе было занято 59,9% «ковидных» коек, а уже накануне министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в ходе брифинга заявила, что как только загруженность коечного фонда станет более 60%, на базе областной клинической больницы развернут еще один госпиталь для зараженных опасной инфекцией.

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