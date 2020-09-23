В Ростове рабочий ногой проломил потолок жильцам многоэтажки

Рабочий ногой проломил потолок жильцам многоэтажки. Фото: соцсети

В одной из квартир Ростова-на-Дону внезапно рухнул потолок. О происшествии в одном из городских пабликов соцсети написал пострадавший житель.

Инцидент произошел вчера, 22 сентября, в многоэтажном доме на улице 24-я Линии во время ремонта крыши. По словам ростовчанина, один из рабочих был не аккуратен и проломил потолок ногой. Обрушение произошло в ванной комнате.

- За минуту до этого ростовчанин вышел из ванной на кухню. Управляющая компания ничего не сделала после того, как сотрудники увидели последствия случившегося, - добавил автор поста.

В настоящее время место пролома было заделано только строительным мусором и то, что ожидает жильцов поврежденной квартиры остается неизвестным.

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