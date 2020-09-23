В Ростовской области в ДТП погибла женщина

В Ростовской области женщина погибла в лобовом столкновении автомобилей. Фото: ГИБДД по РО

В донском регионе случилась авария, в которой погибла женщина.

Инцидент произошел вчера, 22 сентября, в городе Аксае. По предварительным данным, водитель иномарки Nissan Teana решил выполнить разворот через двойную сплошную и не обратил внимание на несущийся на него ВАЗ-2106. В результате этого машины столкнулись лоб в лоб. От сильного удара двигатель отечественного автомобиля оказался вмят в салон.

В аварии погибла 52-летняя женщина, которая сидела на пассажирском переднем сидении "шестерки". Приехавшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть дончанки.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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