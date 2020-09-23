ФК "Ростов" во главе с тренером решили подтянуть английский язык

Тренер ФК "Ростов" провел с подопечными урок английского языка. Фото: ФК "Ростов"

В преддверии первого матча Лиги Европы главный тренер Ростова Валерий Карпин решил подтянуть знания английского языка своих подопечных.

Юмористический видеоролик с импровизированного урока был выложен на официальном сайте футбольного клуба. По сюжету Карпин собрал на базе иностранных игроков - Хорена Байрамяна, Матиаса Нормана, Кенто Хашимото, Денниса Хаджикадунича, Элдора Шомуродова и Егора Бабурина - и решил провести для них занятие по английскому языку.

Сначала он спрашивал только футбольные термины, а затем перешел к обыкновенным бытовым словам, вроде "ложки" и "тарелки". Но юмор видео заключался в том, что футболисты отвечали наставнику совершенно невпопад, либо же просто повторяли уже сказанные им по-русски слова.

А в последнем кадре трое игроков беседуют на лестнице и Данил Глебов говорит своим товарищам: "Зачем нам вообще учить этот английский, я просто выйду на поле, возьму его leg (перевод - нога) и..."

Затем видео обрывалось, но команда обещала продолжение юмористического ролика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбольный матч "Ростов" - "Маккаби" 24 сентября 2020: пустят ли зрителей на стадион.

Главный санитарный врачи региона рассказал, как в условиях ужесточения коронавирусных ограничений пройдет футбольный матч "Ростов" - "Маккаби" 24 сентября 2020.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!