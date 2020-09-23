В донской столице сгорела дотла очередная иномарка

В Ростове сгорела иномарка. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону ночью вспыхнула еще одна иномарка.

Инцидент произошел вчера, 22 сентября, на улице Розы Люксембург. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 02:21. На место происшествия незамедлительно прибыла группа пожарных. Их взорам предстала полыхающая иномарка Daewoo Nexia. Пламя уже охватило весь автомобиль и распространилось на шесть квадратных метров.

Локализовать возгорание огнеборцам удалось в 02:29, а еще через минуту пожар был полностью потушен. К счастью, в огне никто не пострадал. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Огонь распространился на пять квадратных метров.

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