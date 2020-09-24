Карета скорой помощи столкнулась с легковушкой в Ростовской области

В Шахтах столкнулись скорая помощь и иномарка Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области случилась авария с участием автомобиля скорой помощи и легковушки.

Инцидент произошел около половины одиннадцатого вечера в городе Шахты. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке улицы Советской и проспекта Карла Маркса на запрещающий сигнал светофора двигался автомобиль скорой помощи со включенными проблесковыми маячками и сиреной, за рулем которого сидел 47-летний водитель. А 19-летний шофер иномарки Renault Logan ехал на зеленый свет и решил проскочить быстрее. В результате этого произошло столкновение.

В результате аварии травмы получили водитель и два фельдшера скорой помощи. Находившийся в карете пациент, к счастью, не пострадал, его удалось доставить в медицинской учреждение в другом автомобиле "скорой".

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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