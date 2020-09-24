Дончанин в пьяном угаре зарезал своего приятеля в Ростовской области

Дончанин в пьяном угаре зарезал приятеля Фото: "КП" Архив

В Таганроге мужчина нанес смертельный удар ножом своему приятелю, будучи в нетрезвом состоянии.

В ходе следствия стало известно, что 37-летгний злоумышленник, распивал алкоголь в компании своего 55-летнего товарища. Когда они уже дошли до кондиции, то между ними завязался спор, который через короткое время уже перерос в драку. Тогда подозреваемый схватил со стола нож и всадил в руку своего оппонента. Травма оказалась настолько тяжелой, что мужчина скончался прямо на месте преступления.

В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по статьям 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" и 228 УК РФ " Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

- Было установлено, что он незаконно хранил в своем домовладении наркотическое средство, которое было изъято следователем в ходе обыска. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове бомж забил палкой своего знакомого.

Убийство он совершил в пьяном угаре.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!