В Ростове пожар в частном доме унес жизнь мужчины

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону произошел пожар в частом доме. В результате возгорания погиб один человек. По данным региональном МЧС, пламя объяло здание на улице 3-ей Линии 1А.

По словам местных жителей, дым от пожара было видно на большом расстоянии. Горел частный дом в Нахичевани. На место прибыли спасатели. Они потушили дом, а позже обнаружили там труп мужчины.

В донском МЧС добавили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ведомство обращается внимание, что на данный момент в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность. Необходимо воздержаться от разведения костров, а также быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём.

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