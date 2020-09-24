Трансвестит из Луганска мечтает найти любовь в Ростове-на-Дону

Никто из родных не знает о его увлечении. Фото: соцсети

Глядя на аватарку с очаровательной блондинкой в Соцсети, не сразу поймешь, кто скрывается за многочисленной косметикой. На сайтах знакомств юная леди флиртует и заигрывает с поклонниками, вот только при ближайшем знакомстве признается: Лана — это Сергей (имя изменено, - прим. авт.). Но самое большое в жизни желание девушки-парня — найти свою любовь.

В беседе с корреспондентом «Комсомолки», Лана рассказала, что еще в подростковом возрасте начала испытывать любовь к переодеванию. Родители так и не узнали об экстравагантных наклонностях своего сына.

Несколько лет назад он переехал из Луганска в донскую столицу. Теперь, как признается, в каждодневном образе обязательно присутствуют женские аксессуары — трусики, чулочки, парики. Благо работа позволяет: Лана-Сергей работает программистом из дома.

Правда, в таком виде разгуливает по улицам только вечерами, так как, по его-ее словам, образ еще далек от идеала.

- Мне очень часто пишут парни, но никогда еще не доходило до реальных встреч, - говорит собеседник. - Я не доверяю кому попало. Но если честно, мечтаю сходить на свидание в образе девушки.