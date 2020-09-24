Чрезвычайная пожароопасность еще на три дня сохранится в Ростовской области

В Ростовской области снова объявили штормовое предупреждение о пожароопасности Фото: "КП" Архив

В донском регионе все еще сохраняется высокий класс пожароопасности.

Спасатели продлили в связи с этим штормовое предупреждение до 27 сентября. Об этом сообщили сегодня, 24 сентября, в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- В период 25–27 сентября 2020 года чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) сохранится на территории Ростовской области, в том числе городе Ростове-на-Дону, - говорится в сообщении.

Кроме того, высокая пожароопасность четвертого класса в те же самые дни сохранится и на юге Азовского района. Жителей донского региона попросили максимально серьезно отнестись к предупреждению и не разжигать костры на природе, а также не бросать спички и окурки сигарет в сухую траву.

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