Троллейбус влетел в автобус в донской столице

В Ростове троллейбус протаранил автобус Фото: "КП" Архив

В донской столице произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел сегодня, 24 сентября, днем на проспекте 40-летия Победы. Пассажиры посчитали виновным в аварии водителя троллейбуса. Они решили, что он просто решил устроить гонки с автобусом № 54.

- У троллейбуса при движении отказали тормоза из-за сбоя электроники. Водитель не смогла остановить машину, и та влетела в автобус. А пассажиры, заявляют в компании, повели себя не лучшим образом: снимали на видео, как зажатую рулем женщину пытался вытащить из кабины водитель автобуса, и требовали вернуть деньги вместо того, чтобы помочь, - сообщили сотрудники компании-перевозчика в соцсетях.

В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что в аварии никто не пострадал. Механические повреждения получили оба транспортных средства.

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Оба автомобиля получили механические повреждения.

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