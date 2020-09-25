Квартира в многоэтажке сгорела в Ростове-на-Дону

В Ростове загорелась квартира в многоэтажке Фото: "КП" Архив

В донской столице загорелась одна из квартир многоэтажном доме.

Инцидент произошел сегодня, 25 сентября, около двенадцати часов дня на улице Борисоглебской в доме № 12. Жильцы дома почувствовали запах гари из квартиры на шестом этаже и заметили задымление. Ростовчане незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных, а затем спешно покинули свои квартиры.

Прибывшие огнеборцы эвакуировали еще 40 человек. В тушении пожара принимали участие 14 спасателей и четыре единицы техники. Полностью ликвидировать возгорание им удалось через полчаса после приезда.

- В результате пожара пострадала 80-летняя женщина, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - С отравлением продуктами горения ее госпитализировали в БСМП.

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К месту происшествия приехали следователи и криминалисты.

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