У ковидных пациентов в ростовских госпиталях отбирают телефоны

В донской столицы у пациентов в ковидных госпиталях будут отбирать сотовые телефоны Фото: "КП" Архив

В донской столице у поступающих в ковидный госпиталь пациентов. Эту информацию подтвердили в региональном пресс-центре.

- Да, так положено при поступлении в ковидное отделение, - отметили в пресс-центре появившуюся в соцсетях информацию.

По последним данным Роспотребнадзора, на 25 сентября, было зафиксировано 187 новых случаев заболевания. Общее число зараженных уже составляет 20 980 человек. Выздороветь смогли 16 674 пациента. В больницах сейчас содержатся 1 316 жителей региона.

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