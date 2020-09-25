В микрорайоне Суворовский может появиться канатное метро

Канатная дорога может появиться в Суворовском Фото: "КП" Архив

В донской столице рассматривается вопрос строительства канатного метро в микрорайоне Суворовском. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов, посвященных микрорайону.

Стоит отметить, впервые эта информация прозвучала в ходе встречи представителей строительных компаний и создателя проекта канатного метро Анатолия Короткого. В проект были включены канатная дорога, а также пункты посадки и высадки.

В настоящее время существует только два варианта реализации проекта. Ветки могут пройти от Суворовского до Северного водохранилища или же от Суворовского до железнодорожного вокзала.

- В обоих случаях жители смогут воспользоваться "воздушными прогулками". Также метро свяжет районы массовой застройки с центром, - сказано в сообщении.

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Жители Суворовского в скором времени смогу воспользоваться новой дорогой.

Строительство ее планируется завершить к концу июня.

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