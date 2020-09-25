Жаркие выходные ожидают ростовчан

В Ростове потеплеет на выходных Фото: "КП" Архив

В донской столице в ближайшие выходные будет крайне жарко. Об этом сообщил областной гидрометцентр.

В субботу погода хоть и будет облачной, но в дневные часы воздух прогреется уже до +26 градусов. Скорость ветра будет небольшой, всего пять метров в секунду. Ночью немного похолодает, столбик термометра опустится до +15 градусов Цельсия.

В воскресенье потеплеет до +27 градусов. Ветер усилится до семи метров в секунду. Ночью снова похолодает до +15. Осадков в оба выходных дня не ожидается.

Но после сухого уикенда в ночь на понедельник начнутся дожди. Но уже днем он прекратится и потеплеет до +24 градусов.

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