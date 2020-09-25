Прекрасная Виктория Лопырева поделилась еще одним соблазнительным снимком

Фото в купальнике порадовало подписчиков Викторий Лопыревой. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовская модель и телеведущая Виктория Лопырева порадовала своих подписчиков снимком с турецкого пляжа.

Девушка на фото предстала перед поклонниками в открытом черном купальнике, который выгодно подчеркнул ее и без того выдающиеся формы, а также обнажил постройневшую после беременности фигурку. Для придания изящности своему образу красотка надела белую шляпку с черной ленточкой и темные солнечные очки.

- После предыдущего поста я поняла, что роль в индии ском кино мне может быть и светила бы, но мое лицо вам нравится больше. Поэтому с телом поступим так же - оставляем то, что есть и просто ухаживаем за ним благодаря крутым новинкам о которых скоро расскажу, - написала под снимком Виктория.

Подписчики были в восторге от образа обаятельной блондинки.

"Вика, как всегда, огонь!", "Всегда элегантно выглядите", "Фигура потрясающая,а ноги вообще бесконечные!!!", "Главное, такое тело сохранить как можно дольше", "Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?", "Как без спорта у тебя такая фигура?", "Хорошо наверное ухаживать за собой когда все сделанное?", - высказались пользователи.

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