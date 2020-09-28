По заслугам получил наглый автохам от своих соседей

В Ростове соседи наказали шумного автохама. Фото: соцсети

Постоянно проверяющий движок ростовчанин вывел из себя соседей.

По словам местных жителей, чаще всего ему хочется завести свое "корыто" ночью под окном. И в это время раздается жуткий гул и рев по всему двору. Одному из местных жителей это так надоело, что он взял тюбик монтажной пены и наглухо запенил отверстие в выхлопной трубе. Очевидцы сфотографировали "обиженную" машину и опубликовали снимок в одном из городских пабликов соцсети.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

"В магнитолу ещё залейте, плиз", "Это гениально", "По-соседски", "Все правильно сделал", "Статья теперь вам светит", - высказали свое мнение в комментариях горожане.

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