Что мы едим: в Ростовской области продавали яйца со стимуляторами роста

Вещества, обнаруженные в яйцах, используются в ветеринарии. Фото: ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора"

На Дону специалисты обнаружили в яйцах, которые продавали в столовых, опасные вещества. Ученые "Ростовского референтного центра Россельхознадзора" отобрали продукты и провели анализ. В результате они нашли примеси, которые не должны попадать в организм человека.

Специалисты сделали исследование в рамках государственного задания. В представленных образцах установили наличие метаболитов и сульфаметазина, что нарушает требования закона.

Метаболиты обычно используются как стимуляторы роста для животных. В ветеринарии они применяются для лечения пернатых, крупного и мелкого рогастого скота. Вещество убивает вредные микроорганизмы. Сульфаниламиды - это тоже противомикробные средства.

Однако, попадая в организм человека, они могут влиять на здоровье. Вызывают аллергические реакции, дисбактериоз, а также снижает восприимчивость к антибиотикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вспышки на солнце: в начале недели Ростов накроет магнитная буря

В конце сентября весь регион пострадает от активности Солнца, которое может привести к ухудшению самочувствия (подробнее)