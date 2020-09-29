ФК "Ростов" может лишиться Элдора Шомуродова

Шомуродов был признан наиболее результативным игроков РПЛ в прошлом сезоне. Фото: ФК "Ростов"

Элдор Шомурудов может покинуть ФК "Ростов". Нападающим заинтересовались селекционеры итальянского клуба. Сейчас с руководством донской команды ведутся переговоры по этому вопросу. Об этом сообщает "sport24".

Итальянский "Дженоа" готов сделать предложение "Ростову" о покупке Шомуродова. Речь идет о сумме в 8 миллионов евро. Отметим, что контракт узбекского нападающего с "Ростовом" действует до 2024 года.

25-лентний футболист играет за "желто-синих" с 2017 года. В прошлом сезоне он стал настоящей звездой, забив за весь турнир 11 мячей. Он вошел в число лучших бомбардиров РПЛ 2019-2020 г.

Клуб "Дженоа" располагается в центре таблицы чемпионата своей страны. В прошлом сезоне он занял 12 место.

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