Будут ли переносить школьные каникулы из-за коронавирса в Ростове-на-Дону: об этом рассказали городские власти

В Ростове власти не планируют переносить школьные каникулы Фото: "КП" Архив

В настоящее время в донских школах применяются все возможные меры по профилактике распространения коронавируса. Так, каждую пятницу ровно в 17:00 в каждой школе проходит час директора в онлайн-формате. На нем все желающие родители могут получить информацию о ситуации в конкретном учреждении и задать интересующие вопросы.

По последним данным, опасный вирус выявлен у 71 человека, которые относятся к 35 средним учебным заведениям донской столицы. Кроме того, для безопасности учащихся 15 классов уже переведены на дистанционное обучение. А еще 480 обучающихся находятся под пристальным наблюдением врачей.

По распоряжению регионального Минздрава, в домашних очагах больных проводится дезинфекция.

- Ситуация по количеству заболевших в школах остается стабильной, - отметил глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - В случае ее ухудшения при получении соответствующих рекомендаций санитарных врачей может быть рассмотрен вопрос о переносе школьных осенних каникул на более ранние сроки. В настоящее время в городе Ростове-на-Дону такой необходимости нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 сентября 2020 года: 579 школьников перевели на дистанционное обучение.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 сентября 2020 года: в мэрии рассказали, сколько детей сейчас находится на вынужденном карантине.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!