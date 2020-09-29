Осеннее обострение: о погоде в Ростове на ближайшие дни рассказали синоптики

Дождливая и ветреная погода в ближайшие три дня ожидает ростовчан Фото: "КП" Архив

В ближайшие дни ростовчан ожидает резкая смена погоды.

Температура начнет стремительно снижаться: в дневные часы столбик термометра будет достигать отметки +18...+21 градус, а ночью и вовсе упадет до +12...+14 градусов. Кроме того, ситуацию будет ухудшать еще и ураганный ветер с восточной стороны. Его скорость будет достигать 15-21 метр в секунду.

На ближайшие три жителям донской столицы было бы неплохо запастись зонтиками, так как в разное время суток возможен дождь. Завтра его стоит ожидать вечером и идти он будет всю ночь. К утру 1 октября осадков уже не будет, но снова польет уже днем и дождь не прекратится до самого утра 2 октября.

Все эти дни атмосферное давление будет пониженным и составит 752-756 миллиметров ртутного столба. Влажность будет колебаться от 28 до 64 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ураганный ветер и магнитные бури: какая погода 29 сентября ожидает жителей донской столицы.

Атмосферное давление резко пойдет на спад.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!