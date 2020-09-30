Пожар унес жизнь 39-летнего жителя Ростовской области

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС

В Ростовской области по неизвестной причине вспыхнул частный жилой дом.

Инцидент произошел вчера, 29 сентября, около половины пятого утра в поселке Зимовники Зимовниковского района. На улице Мелиоративной загорелся двухэтажный частный дом. Соседи, заметившие дым и почувствовавшие запах гари, незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров. Локализовать возгорание им удалось в 04:41, а полностью потушить огонь - в 04:43. В огне было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Причина пожара пока остается неизвестной, но ее выяснением уже занялись специалисты.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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К месту происшествия приехали следователи и криминалисты.

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