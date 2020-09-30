Московские школы закрывают, а что в Ростове?

В Ростове не планируется переносить осенние каникулы Фото: Олег ЗОЛОТО

Учителя, медперсонал и мастера чистоты ростовских школ сейчас делают все возможное для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стенах учебных заведений.

Стоит отметить, что в настоящее время опасная инфекция подтвердилась у 71 человека и все они из 35 разных образовательных учреждений. Уже 15 классов, где были выявлены зараженные, переведены на дистанционное обучения, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания. Кроме того, на данный момент медики следят за состоянием еще 480 школьников.

В каждой школе по пятницам проводится так называемый час директора. Он проходит в онлайн-формате в 17:00. В это время папы и мамы могут узнать всю интересующую их информацию о нынешней ситуации в конкретном учреждении и задать интересующие вопросы.

По последним данным, опасный вирус выявлен у 71 человека, которые относятся к 35 средним учебным заведениям донской столицы. Кроме того, для безопасности учащихся 15 классов уже переведены на дистанционное обучение. А еще 480 обучающихся находятся под пристальным наблюдением врачей.

В Министерстве здравоохранения утверждают, что в домашних очагах больных проводится дезинфекция.

- Ситуация по количеству заболевших в школах остается стабильной, - отметил глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - В случае ее ухудшения при получении соответствующих рекомендаций санитарных врачей может быть рассмотрен вопрос о переносе школьных осенних каникул на более ранние сроки. В настоящее время в городе Ростове-на-Дону такой необходимости нет.

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