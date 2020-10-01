Цех по производству хлеба вспыхнул в донской столице

В Ростове потушили хлебобулочный цех Фото: "КП" Архив

В донской столице загорелся цех по производству хлебобулочных изделий.

Инцидент произошел вчера, 30 сентября, около половины пятого вечера в Ленинском районе города на улице Подтелкова. Сотрудники производства, заметив огонь и задымление, незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 15 квадратных метров. Спасатели оперативно вывели людей из здания и приступили к тушению пожара. Локализовать возгорание им удалось в 16:31, а полностью пламя было потушено в 16:35. Причина возникновения пожара пока остается неизвестной, ее выяснением займутся специалисты.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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За сутки ликвидированы уже 93 возгорания.

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