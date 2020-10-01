Во время пылевой бури ростовчане более 60 раз позвонили в 112

Часто деревья падали на припаркованные машины. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

Накануне на Ростов-на-Дону обрушилась настоящая песчаная буря. Весь город окутал туман из песка и пыли. Сильнейшей ветер порывами до 20 метров в секунду сносил деревья, переворачивал мусорные жбаны, громил все, что не приколочено. На дорогах образовались гигантские пробки, катастрофически снизилась видимость. Ветер спровоцировал пожары, которые уничтожили жилые дома. Люди остались без крыши над головой.

В администрации донской столицы сообщили, что в период вчерашних природных аномалий ростовчане десятки раз позвонили в единую диспетчерскую службу 112. Всего поступило 61 обращение. Как правило, люди сообщали о поваленных деревьях, сломанных конструкциях и повреждениях линий электропередач. Уже устранили 57 аварийных случаев.

Отметим, что больше всего поваленных деревьев зафиксировали в Ворошиловском районе города.

На месте работают аварийный службы. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

Тем временем, в Ростовской области трассу «Шахты-Цимлянск-Суровикино» перекрыли из-за пожара. 1 октября возле проезжей части загорелся лес.

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