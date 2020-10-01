Сногсшибательным фото в бикини поделилась Виктория Лопырева

Белый цвет Виктории Лопыревой очень идет. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой

Обладательница титула «Мисс Россия», модель Виктория Лопырева сейчас отдыхает от столичной суеты в Турции. Там она проводит большую часть времени на пляже. Виктория активно делится снимками с отдыха со своими подписчиками в «Инстаграм».

Накануне она опубликовала фотографию, на которой запечатлена на яхте. На заднем фоне – красивое море. На переднем плане – яркая блондинка в белом бикини и короткой рубашке.

Подписчики оценили идеальные формы звезды. Фолловеры отметили, что девушка – в прекрасной форме.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, что Лопырева подробно рассказала, как бороться с целлюлитом. Она дала простые советы, среди которых – контрастный душ.

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Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам о полете на частном самолете.

Девушка воспользовалась услугами частной авиакомпании для перелета в Турцию. Модель выложила в своем аккаунте Инстаграм снимок из салона самолета. Красавица-блондинка в черно-розовом костюме была запечатлена на фото на белом сидении. Виктория удобно расположилась в кресле, взобравшись на него с ногами.