Пенсионерка оказалась под колесами автобуса в Ростове

Автобус сбил пенсионерку в Ростове. Фото: соцсети

В донской столице пенсионерка попала под колеса общественного транспорта.

Инцидент произошел, сегодня, 1 октября, днем на улице Свободы. По предварительным данным, 36-летний водитель автобуса № 18 сообщением «Суворовский – Карла Маркса» внезапно решил развернуться, но не убедился в безопасности проводимого маневра. В результате он сбил 67-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

По словам водителя, женщина упала на проезжую часть и он незамедлительно вызвал ей скорую помощь. Приехавшие к месту происшествия медики госпитализировали пострадавшую женщину.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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По предварительным данным, она переходила дорогу на красный свет.

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