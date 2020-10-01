Еще 12 пожаров вторые сутки не могут победить донские огнеборцы

Спасатели тушат 12 лесных и ландшафтных пожаров в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС по РО

В донском регионе продолжают полыхать лесные и ландшафтные пожары.

Огнеборцам удалось победить уже 162 возгорания из 174. Пожарные борются с огнем уже вторые сутки, но еще 12 пожаров пока ликвидировать не удалось. Напряженная обстановка сохраняется в Каменском и Цимлянском районах.

В Цимлянском районе на территории Цимлянского участкового лесничества полыхает лесной пожар который охватил собой уже 327 гектаров. В тушении принимают участие 279 человек и 56 единиц техники. К счастью, угроза населенным пунктам отсутствует.

В Каменском районе ландшафтный пожар привел к возгоранию семи строений в хуторе Муравлев. Всего там проживает 93 человека, проведена эвакуация. В тушении участвуют около 100 человек и 30 единиц техники.

- Продолжается наращивание группировки. Основные усилия сосредоточены на защите жилых домов от огня. Ситуация под контролем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Природные пожары продолжают бушевать в Ростовской области.

Тяжелая ситуация складывается в восьми районах.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!