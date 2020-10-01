Ростовчане попросили пустить троллейбусы до аэропорта "Платов"

В Ростове просят запустить троллейбусы в "Платов" Фото: "КП" Архив

Местные жители донской столицы попросили провести троллейбусную линию до аэропорта "Платов".

Свою петицию один из горожан опубликовал на популярном сервисе "Активный ростовчанин". По его словам, это можно сделать при реализации проекта по развитию экологически чистого вида транспорта. В настоящее время инициативу поддержали всего пять человек, еще трое высказались против такого нововведения.

- Троллейбусы и трамваи надо сделать основным видом общественного транспорта. В городе надо запретить личный транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Вот тогда наши дети и мы будем дышать нормальным воздухом и экология станет лучше, - прокомментировали горожане.

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