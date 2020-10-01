Неплательщик алиментов отправился на исправительные работы в ростовский зоопарк

Злостного неплательщика алиментов отправили в зоопарк
Фото: "КП" Архив
В донской столице злостного неплательщика алиментов приговорили к исправительным работам в местном зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Горожанин задолжал 101 тысячу рублей алиментов своему ребенку. Стоит отметить, что он нигде официально не работал и долгое время скрывался от судебных приставов. Но правоохранителям удалось разыскать его и привлечь к ответственности.
В отношении должника был составлен административный протокол. По решению суда, мужчина признан виновным в неуплате алиментов и отправлен на обязательные работы сроком на 30 часов.
Это время ему придется провести в ростовском зоопарке.
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