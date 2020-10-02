Суд над Сергеем Сидашем перенесли из-за его неявки

Сергей Сидаш не смог вылететь на заседание по своему делу Фото: "КП" Архив

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш не смог прибыть на заседание суда из-за непогоды. Об этом сообщает портал 1rnd.ru.

Напомним, что заседание по делу должно было состояться вчера, 1 октября, в Кировском районном суде. Но перед самым его началом стало известно, что Сидаш не может прибыть вовремя из-за нелетной погоды в Челябинске, где он сейчас и находится.

По словам адвоката подсудимого, рейс из Челябинска постоянно откладывают. Поэтому бывший вице-губернатор пытался даже вылететь в донскую столицу через Екатеринбург.

Заседание было перенесено на 22 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело о «золотом песке»: в Ростовской области задержан замгубернатора Сергей Сидаш.

В кабинете и доме чиновника прошли обыски.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!