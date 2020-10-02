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Общество

Суд над Сергеем Сидашем перенесли из-за его неявки

Экс-чиновник не смог вылететь из Челябинска
Виктория Никитина
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Сергей Сидаш не смог вылететь на заседание по своему делу

Сергей Сидаш не смог вылететь на заседание по своему делу

Фото: "КП" Архив

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш не смог прибыть на заседание суда из-за непогоды. Об этом сообщает портал 1rnd.ru.

Напомним, что заседание по делу должно было состояться вчера, 1 октября, в Кировском районном суде. Но перед самым его началом стало известно, что Сидаш не может прибыть вовремя из-за нелетной погоды в Челябинске, где он сейчас и находится.

По словам адвоката подсудимого, рейс из Челябинска постоянно откладывают. Поэтому бывший вице-губернатор пытался даже вылететь в донскую столицу через Екатеринбург.

Заседание было перенесено на 22 октября.

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