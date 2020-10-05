Ростовчанин напал на полицейских и пытался отобрать их оружие

В Ростове местный житель напал на полицейских Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ленинском районе донской столицы полицейские поймали неадекватного таксиста

Инцидент произошел вчера, 4 октября, на улице Пирамидной. Наряд ППС заметил на улице весьма странного мужчину и остановил его, чтобы проверить документы. Но полицейские никак не ожидали, что он внезапно бросится на них и попытается отобрать табельное оружие.

Паавоохранители с трудом отбились от нападающего, который тут же прыгнул в иномарку Renault Logan с надписью «такси»и попытался скрыться с места преступления. Но полицейским удалось задержать его, открыв стрельбу по колесам. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Злоумышленника все-таки удалось задержать, а позже стало известно, что ранее 43-летний задержанный уже был судим за наркотики.

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