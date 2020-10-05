В День защиты животных Эдгард Запашный зацеловал ростовчанку Эколь

Слониху Эколь расцеловал Эдгард Запашный. Фото: аккаунт Инстаграм Эдгарда Запашного

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный в День защиты животных поздравил своих подопечных.

Подарил он им бесценные подарки - любовь и ласку. В объятиях у бесстрашного дрессировщика побывала обезьяна, вместе с огромным амурским тигром он, мирно сидя на лавочке почитал журнал и даже получил поцелуй от хищника. Он также не побоялся положить голову в рот слону. Новая любимица Запашного ростовская слониха Эколь получила от него горячие поцелуи. А затем он душевно "побеседовал" со львом и тигром.

- Берегите наших младших товарищей, - написал в своем аккаунте Инстаграм Эдгард Запашный.

"Это любовь", "Как же вы их любите", "Как же я мечтаю, так же обнять тигра", "С праздником поздравляю дорогих и любимых четвероногих артистов! Все правильно. Животных нужно беречь. Это существа, которые по разуму не уступают людям, а многие имеют огромное сердце полное любви к нам двуногим", "От всех фото просто веет любовью!", "Это ваш день, вы очень любите животных, а они вас, к вам часто обращаются за помощью и вы всегда помогаете братьям нашим меньшим! Все фото дышат любовью, причём взаимной!!!", - написали подписчики Эдгарда Запашного.

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Это произошло после передачи слонихи Эколь в московский цирк братьев Запашных.

АЛЛО!

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