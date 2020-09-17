Из Евроазиатской Ассоциации зоопарков исключили ростовский зоопарк

Слониха Эколь переехала в Москву из Ростова. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

Сегодня стало известно, что зоопарк Ростова-на-Дону исключили из евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Поводом для этого послужила передача слонихи в московский государственный цирк братьев Запашных. Информацию "Комсомольской правде-Ростов" подтвердили в самой ассоциации.

Ззоозащитники уверены: слоненку с мамой было бы лучше. Фото: Ростовский зоопарк.

В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДОЛЖНА УЧАСТВОВАТЬ МАТЬ

Эта громкий скандал разгорелась еще летом. В июне молодую слониху, которой только исполнилось три года, передали в цирк. Сразу после этого зоозащитники и все, кто оказалась неравнодушен к судьбе Эколь, подняли шум. Многие расценили факт передачи, как жесткое обращение с животными.

И, как результат, на руководство ростовского зоопарка посыпались обвинения в непрофессионализме. Разгневанные борцы за права животных требовали вернуть слониху обратно. В итоге было составлено коллективное письмо, в котором авторы призывали не разлучать слоненка с родителями. Они апеллировали тем, что слоны относятся к высокоразвитым социальным видам и долго взрослеют. И в этом процессе обязательно должна участвовать мать. Тогда же такой "подарок" московскому цирку осудили и члены евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Слониха Эколь. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

"СОДЕРЖАНИЕ СЛОНА - УДОВОЛЬСТВИЕ НЕДЕШЕВОЕ"

К слову, в августе в Ростове-на-Дону в пресс-центре "Комсомольской правды" состоялась большая конференция, на которой выступили все, кто был причастен к этой истории. В их числе и директор городского зоопарка Александр Жадобин, и знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. А известный телеведущий Николай Дроздов даже записал видеобращения.

- Слоны достигают половой зрелости в 15-16 лет. Взрослый и крупный самец Юма, являющийся отцом Эколь, стал проявлять к ней интерес, существовала реальная угроза того, что она могла погибнуть при попытке размножения. Проблемы могли возникнуть и у персонала, который ее обслуживает. Нам надо было убирать риски, - объяснял, почему слониху передали в цирк Александр Жадобин.

Он добавил, что новый дом для Эколь искали в различных зоопарках в разных странах. Однако содержание слона - удовольствие недешевое. Поэтому желающих просто не нашлось, а у города не было возможности каждому слоненку строить новый дом.

В свою очередь дрессировщик Эдгард Запашный, который работает со слонихой, уверил всех, что Эколь в стенах цирка будет находиться в лучших условиях. Его поддержал и телеведущий Николай Дроздов. Он подчеркнул, что в цирках животным интереснее - они любят публику, аплодисменты, и им нравится выходить на сцену.

В "КП-Ростов" состоялась большой пресс-конференция, чтобы поставить точку в этом вопросе. Фото: Дадаян Давид

"БОЛЬШИНСТВО ПРОГОЛОСОВАЛИ "ЗА"

Как видно, членов ЕАРАЗА не убедили аргументы тех людей, которые непосредственно работают с животными, чьи профессии связаны с уходом за ними.

- Большинство членов ассоциации проголосовали "за" исключение ростовского зоопарка. О последствиях такого решения пока сложно говорить, - объяснили в региональной ЕАРАЗА. - Но нужно понимать, что только члены ассоциации могут обмениваться животными и делиться опытом по их содержанию.

За официальном комментарием по поводу произошедшего мы обратились в администрацию Ростова-на-Дону. Там пообещали прокомментировать эту ситуацию в самое ближайшее время. "Комсомолка" будет держать вас в курсе всех событий.

Эдгард Запашный дал слонихи новое имя - Николь, чтобы он не пугалась криков в цирке. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трудное, но взвешенное решение»: Ростовские власти рассказали, почему передали слониху Эколь в цирк братьев Запашных

Во время пресс-конференции были расставлены все точки над «i» в этой громкой истории (подробнее)