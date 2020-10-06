Самая короткая улица в стране расположена в донской столице

В Ростове обнаружилась самая короткая улица в стране Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону обнаружили улицу, которая является самой короткой в России. Такие итоги исследования опубликовал популярный сервис «Яндекс.Карты».

Нелегко пришлось аналитикам, им необходимо было изучить протяженность всех улиц во всех российских городах. И, согласно полученным данным, самой короткой из них стал ростовский переулок Титова. По виду он представляет собой ллишь небольшую дорогу между зданиями и простирается всего на 30 метров.

В среднем длина заселенных территорий в стране по 653 метра. Это довольно небольшая цифра. Рекордсменом по длине в России является улица Восточный обход в Перми. Она тянется на 22,6 километра.

А также в Ростове зафиксировано самое большое число улиц на количество жителей. На одно место в нашем городе приходится около 450 человек. Меньше территорий на жителя располагается в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

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