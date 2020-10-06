«Бросила спорт или беременна?»: Пловчиха Юлия Ефимова откровенно рассказала о последних событиях в жизни

Болельщики забеспокоились, что девушка ушла из спорта. Фото: instagram.com/pryanya93/

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала поклонникам, почему не показывает фото с тренировок. Болельщики начали волноваться, что она может уйти из спорта.

Ефимова объяснила, что на тренировках фотографируется редко. Исключение составляют только те случаи, когда она видит что-то забавное или красивое. По словам спортсменки, ее наставник не любит, когда девушка отвлекается во время работы.

— Если я не выкладываю своего тренировочного процесса, это не значит, что я не тренируюсь, бросила или беременна. Это моя личная страница, могу делать, что хочу! — написала Ефимова. — Успокойтесь, увидимся на соревнованиях.

Юлия Ефимова — спортсменка из Волгодонска. В 2012 году она завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне, еще через год — золотую на чемпионате мира в Барселоне. В 2015 году Ефимова получила золото на чемпионате мира в Казани.

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