Рейды по соблюдению ковидных правил стартовали в бассейнах и спортклубах Ростова

В Ростове проверят бассейны и спортклубы на соблюдение ковидных правил Фото: "КП" Архив

В Ростове начались массовые рейды по соблюдению ковидных правил безопасности. Сейчас проверки уже проводятся в городских бассейнах и спортивных клубах.

Для их проведения создана специальная рабочая группа. При малейшем выявлении нарушений члены комиссии должны незамедлительно сообщить о них в Роспотребнадзор. А ведомство, в свою очередь, займется приостановлением деятельности недобросовестной организации.

Отметим, что главным в рабочей группе назначен заместитель главы администрации Юрий Овчинников. Соответствующее постановление было подписано пятого октября, так что рейды могут начаться уже в любой ближайший день.

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