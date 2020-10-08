Жалостливая ростовчанка забрала домой выброшенный в урну букет алых роз

В Ростове местная жительница подобрала букет из мусорника. Фото: соцсети

Искренне любящая цветы ростовчанка не смогла удержаться и забрала домой букет алых роз из мусорного жбана.

Девушка в соцсети выложила снимок, на котором был запечатлен огромный букет свежих цветов, упакованных в красивую оберточную бумагу. Девушка сообщила, что не смогла удержаться и забрала его себе.

- Столько денег на ветер, не удержалась и забрала себе! Теперь стоит у меня! Деньги чужие, а счастья доставили мне! Вот так вот, всем спасибо! – написала ростовчанка.

Мнения подписчиков на поступок девушки разошлись. Кто-то высмеял ее поступок, потому что ей, грубо говоря, пришлось порыться в мусорнике. Другие же похвалили ее за то, что она не дала цветам умереть преждевременной смертью.

«Ну и правильно», «Завтра хлеб выброшу, жди», «А вдруг на них проклятье? А? Какой недальновидный поступок. Ждём пост "почему у меня грудь отпала?"», «Красота, вот бы мне кто такие и также много подарил», «В инсту уже сфоткалась?», - написали пользователи

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Но есть и те кто уверен: это обычная зависть.

АЛЛО!

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