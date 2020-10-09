Разборку с таксистом устроил пешеход за остановку на "зебре"

В Ростове водитель и пешеход устроили разборки на проезжей части. Фото: соцсети

В Ростове пешеход жестко наказал не соблюдающего ПДД таксиста.

По словам очевидцев, водитель такси выехал на "зебру" в то время, как для пешеходов горел зеленый свет. Неосмотрительное поведение таксиста едва не стоила здоровья сразу нескольким людям.

- Парень в кепке сделал замечание, таксист "забыковал" в грубой форме и в итоге получил по морде, - сообщил свидетель произошедшего в одном из городских пабликов соцсети.

Между мужчинами завязалась драка. Несмотря на едущие автомобили, ростовчане повалились на проезжую часть и стали избивать друг друга. Остановиться их заставил один из пешеходов, который поднял с земли таксиста и отправил его обратно в машину.

Схватка автомобилиста и пешехода попала на видео, а затем была опубликована в сети на странице местного сообщества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потасовка между водителями закончилась аварией в Ростове.

Они не смогли поделить полосу для движения.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!