Водитель-новичок травмировал пассажирку в Ростовской области

В Ростовской области неосторожность водителя-новичка обернулась травмами его пассажирке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области пассажирка получила травмы после неаккуратной езды водителя-новичка.

Инцидент произошел вчера, 8 октября около четырех часов утра в городе Шахты. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 со стажем за рулем всего полгода сильно разогнался на улице Текстильной, рядом со съездом на трассу «Центр – п. Артем». В результате этого он потерял управление и наехал на металлический дорожный барьер.

Неаккуратное вождение водителя-новичка обернулось травмами для его 20-летней пассажирки. Девушка получила различные повреждения и была госпитализирована приехавшими к месту происшествия медиками скорой помощи. Сам же водитель остался цел.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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