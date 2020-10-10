Для больных коронавирусом откроют еще 475 коек в Ростове-на-Дону

Алексей Логвиненко сообщил об открытии новых коек в госпиталях. Фото: аккаунт Алексей Логвиненко в Инстаграм

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в городе остается весьма напряженной.

Каждый день зараженных становится все больше и больше. Люди заболевают не только коронавирусом, но и внебольничной пневмонией. Именно поэтому власти приняли решение об увеличении коечного фонда.

В скором времени на базе городской больницы № 20 и Центральной городской больницы будут развернуты 250 новых коек. Еще 225 дополнительных мест будут созданы в больницах № 4, 6 и 7 для пациентов с внебольничными пневмониями.

- Уважаемые ростовчане! Загруженность коечного фонда на сегодняшний день составляет более 90%. А между тем правила профилактики достаточно просты для соблюдения: масочный режим и социальная дистанция. Подумайте о своем здоровье и здоровье своих близких, - обратился к горожанам глава городской администрации Алексей Логвиненко.

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Решение будет приниматься через одну-две недели.

АЛЛО!

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