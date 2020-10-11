В Ростове пройдет горячая линия по нарушениям при строительстве многоэтажек

В Ростове пройдет "горячая линия" по строительству Фото: "КП" Архив

В донской столице запланировано проведение "горячей линии".

Она будет проведена 16 октября 2020 года ростовской прокуратурой."Горячая линия" будет посвящена вопросам, касающимся нарушений прав граждан в сфере строительства многоквартирных домов на территории Ростова-на-Дону.

- С интересующими вопросами в данной сфере граждане вправе обратиться в указанный день с 9:00 до 13:00 по тел. 210-55-23, - сообщили в пресс-службе администрации города Ростова-на-Дону.

В течение четырех часов любой желающий сможет задать интересующие его вопросы. На них ответят находящиеся на проводе специалисты.

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